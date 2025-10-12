국방·로봇 미래 논한다…‘대전혁신기술교류회’ 14일 개최

‘디펜스&로보틱스(Defense & Robotics), 대전이 주도하는 국방·로봇 기술혁신’이라는 주제로 열리는 이날 행사는 대전시 6대 전략산업인 국방과 로봇 산업을 다룬다.

1부 발표 세션에서는 이기호 한국무기체계안전협회 이사가 현재 국방 연구개발(R&D) 동향과 중소기업의 국방시장 진출을 위한 정책과 사례에 대해 발표한다.

이어 채신태 시정 대표가 영상기반 인공지능(AI)으로 공군 활주로에 이용 가능한 AI 솔루션을 개발한 사례를 소개하고, 양운제

이사가 의료분야 로봇의 기술사업화와 전망에 대해 발표한다.

2부는 1부 내용을 바탕으로 발표자와 참여자가 함께하는 패널토론을 진행한다.

관심 있는 시민이라면 누구나 참여할 수 있으며 참가는 네이버폼이나 포스터 상단 QR코드를 통해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 대전테크노파크 기술사업화팀으로 문의하면 된다.

최원혁 대전시 기업지원국장은 “대전은 방위사업청과 국방과학연구소가 위치한 대한민국 국방 산업의 중심이자 로봇 산업분야 혁신이 활발히 이어지는 곳”이라며 “

국방·로봇 산업 동향에 대한 정보를 많이 얻어가시길 바란다”고 말했다.