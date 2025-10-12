조국 “내년 지지율 10% 확보해 지선 돌입…외국이면 지귀연 탄핵”[인터뷰]

기자회견 전후로 리얼미터 기준 개혁신당보다 지지율이 떨어졌지만, 지난주 다시 올라섰다. 개혁신당보다 의원 수도 많은데 아직도 한참 멀었다. 이유 막론하고 그만큼 국민께 나쁜 인상을 준거다.

-부산 가서 민심 들어보니 어땠나.

신생정당이라 없던 고충상담센터 만들고 외부전문가 고용하려고 찾고 있다. 고충처리위원회 신설했고 외부 위원장 임명할 거다. 당직자·의원실 보좌관 대상으로 성희롱·성추행 전수조사 했고 결과분석 중이다. 제도적으론 어느 정당보다 제도적으로 완비됐다고 본다. 여성 인권단체, 피해자가 요구한 거 다 제도적으로 정비된 상황이다. 당이 만들어지자마자 총선 치르고 윤석열 탄핵, 내란 이렇게 가다 보니 내부구조, 당 안에서 소통 문제, 성평등 의식문제가 미비했던 게 사실이다. 10월말, 11월초 정도에 발표할 거다.”

-구체적으로 소개한다면.

내부에 어떤 문제가 있는지 돌아볼 시간이 없었던 것 같다. 레드팀이 있어서 이런 신호를 당 지도부에 알려줘야 하는데, 레드팀이 작동 못 했단 생각을 한다. 레드팀이 안에서 작동하면서 상시 문제를 제기하는 팀을 만들려 한다. 사고가 난 뒤에 고치기보단 빨리 빨간불 켜줘야 하니까. 당외인사로 하겠다.

”

비하적 표현이니 적극적 강성당원이라고 하겠다. 민주당이 당원 투표권을 대의원과 같게 한다고도 했었고, 당원 발언권에 따라 후보 공천권에도 영향을 준다. 그러면 정치인은 강성 당원에 따라갈 수밖에 없지 않나. 혁신당은 상황이 조금 다르다. 민주당 강성 당원 주장은 오히려 민주당 지도부에 많이 관철되는 게 문제라면 저희는 당이 작다 보니 당원 주장이나 의견이 덜 반영되는 구조가 돼 있다. 다른 당 평가하긴 그렇지만 지난 당대표선거 당시 정청래·박찬대 후보 경쟁했을 때 양쪽 지지하는 강경 당원 간 욕설까지 포함해 격렬한 논쟁을 벌였고, 후유증도 남아있다. 그래서 많은 분이 걱정하는 거다. 저희는 그게 아니라 과잉이 문제가 아니라 과소가 문제다. 일률적 비교는 어렵고 두 당이 처한 당원 조건이 다르다.”