훔친 차 몰던 불법체류 중국인, 2㎞ 추격전 끝에 검거
제주에서 한 중국인이 무면허 운전을 하다 경찰의 추격전 끝에 붙잡혔다. 이 중국인은 10년 넘게 불법 체류 중인 것으로 알려졌다.
제주 서귀포경찰서는 중국인 A씨를 출입국관리법위반과 도로교통법위반, 자동차손해배상보장법위반 혐의 등으로 붙잡아 조사 중이라고 12일 밝혔다.
A씨는 지난 6일 오후 서귀포 시내 도로에서 훔친 차량을 면허 없이 운전한 혐의 등을 받는다. 경찰은 당시 A씨가 몰던 차량의 파손된 흔적을 수상히 여기고 정지신호를 보냈다. A씨는 이를 무시한 채 달아났고, 약 2㎞를 빠른 속도로 내달린 것으로 전해졌다.
경찰 추격에 길이 막힌 A씨는 차에서 내려 약 100m를 도주했으나 끝까지 뒤를 쫓던 경찰에 현행범으로 검거됐다. A씨가 몰던 차량이 경사로에서 밀려 내려가자 다른 경찰은 재빨리 차량을 정지시켜 2차 사고를 막았다.
A씨는 2016년 체류기간이 만료된 뒤 제주에서 일용직으로 생계를 유지한 것으로 알려졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사