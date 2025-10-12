시사 전체기사

제주 마라도 해상 고등어잡이 어선서 화재…승선원 전원 구조

입력:2025-10-12 11:21
공유하기
글자 크기 조정
제주 해상서 불이 난 고등어잡이 어선. 제주 서귀포해양경찰서 제공

제주 해상에서 조업지로 이동하던 129t 고등어잡이 어선에서 화재가 발생했으나 승선원 27명이 모두 구조됐다.

서귀포해양경찰서에 따르면 12일 오전 3시52분쯤 서귀포시 대정읍 마라도 남동쪽 약 35㎞ 해상에서 부산 선적 고등어잡이 대형선망어선 A호(129t)에서 화재가 발생했다는 신고가 접수됐다.﻿​

사고가 나자 인근에서 함께 조업하던 다른 선단 어선이 구조에 나서, 화재 발생 30여분 만에 A호에 타고 있던 선원 27명을 모두 구조했다.﻿ 구조된 선원들은 이날 오전 6시28분쯤 화순항으로 입항했다.﻿

사고로 40대 이모씨 등 2명이 화상을 입었고, 70대 김모씨 등 4명이 단순 연기흡입으로 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. ​신고를 접수한 해경은 함정 5척 등을 현장에 급파해 소화포 등을 이용한 진화 작업을 벌이고 있다.

해경은 “항해 중 기관실에서 ‘펑’ 하는 소리와 함께 불길이 시작됐다”는 A호 선원의 진술을 바탕으로 정확한 화재 원인을 조사할 방침이다.﻿

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
939
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
경기 가평 횟집 화재...운영하던 일가족 4명 숨져
“잘가라, 하늘나라에서…” 그룹 파이브 장해영, 암투병 중 사망
美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세
정장 입고 줄 선 2030… ‘괴담출근’ 신드롬
악몽 같던 160일간의 ‘캄보디아 감금’… 한국인 2명 극적 구조
[작은영웅] “제가 할게요” 심정지 환자 살린 식당 직원의 진짜 정체(영상)
비트코인, 고래들도 못 피한 청산…미중 긴장에 약세 지속﻿
“100% 추가 관세” VS “희토류 통제”…트럼프·시진핑 ‘경주 빅딜’ 흔들
국민일보 신문구독