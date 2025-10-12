섬유도시 명성 되찾자…대구 섬유산업 트렌드 전환

대구정책연구원과 대구시는

대구형 SPA 브랜드 기본계획 수립을 위한 산·학·연·디자이너 간 협업형 컨소시엄이 필요하다고 보고 이를 실현하기 위한 방안을 다각도로 검토 중이다.

한국섬유개발연구원(대구 서구)은 최근 LG전자와

항균 기능 섬유 소재 개발·제품화

협의체 구성을 위한 협약을 맺었다.