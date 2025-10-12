경기도, 2029년까지 AI·ASF 등 가축방역에 732억 투입

경기도청 북부청사 전경. 경기도 제공

이번 대책의 핵심은 국가 주도의 사후 대응방식에서 벗어나 도 실정에 맞춘 선제적 예방 방역과 지역·민간 주도의 자율방역으로 전환하는 것이다. 이에 따라 도는 방역예산 중 자체 사업 비중을 현재 17%에서 2029년까지 30%로 확대할 방침이다.