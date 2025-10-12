경기도, 2029년까지 AI·ASF 등 가축방역에 732억 투입
경기도는 고병원성 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF) 등 반복되는 가축전염병에 선제적으로 대응하기 위해 ‘경기도형 가축방역 종합대책’을 마련해 5년간 732억원을 투입한다고 12일 밝혔다.
이번 대책의 핵심은 국가 주도의 사후 대응방식에서 벗어나 도 실정에 맞춘 선제적 예방 방역과 지역·민간 주도의 자율방역으로 전환하는 것이다. 이에 따라 도는 방역예산 중 자체 사업 비중을 현재 17%에서 2029년까지 30%로 확대할 방침이다.
대책은 빅데이터·AI 기반의 스마트 방역체계를 도입해 고위험 지역과 농가를 차등 관리하고, 민간 방역인력 및 병성감정기관과의 협업을 크게 늘리는 내용을 포함한다.
신규 질병 유입에 능동적으로 대응하기 위해 예방 중심 방역체계 강화, 방역 인프라 확대, 방역업무 역량 강화, 농가 자율방역 전환, 민간 협업 확대 등 5대 전략과 17개 세부 과제가 추진된다.
예방 중심 분야에서는 가축질병 예방약품 지원, 야생조수 차단, 휴업보상 지원, 구제역 백신 접종 검증시스템과 염소 질병 모니터링 체계 구축 등 5개 사업에 249억원(도비 86억원)이 투입된다.
방역 인프라 확대 분야에는 방역 선진형 농장 조성, 거점소독시설·통제초소 운영, BL3(생물안전3등급) 진단시설 구축 등 3개 사업에 261억원(도비 99억원)을 배정했다.
방역업무 역량 강화는 예찰협의회 운영 활성화, 국제세미나 지원, 지방가축방역심의회 전문성 강화 등 3개 사업에 62억원(도비 전액)을 투입한다. 농가 자율방역 전환에서는 방역 홍보, 산란계 농장 기준 유형부여, 양돈농가 맞춤형 컨설팅 등 4개 사업에 16억원(도비 전액)을 지원한다.
민간 협업 확대 분야에는 공공동물보건 업무비용 원가산정 용역, 공수의사 수당 인상 및 활용범위 확대, 결핵병 공동검진사업 등 3개 사업에 141억원(도비 77억원)을 투입한다.
이강영 도 축산동물복지국장은 “경기도만의 맞춤형 방역 정책과 민관 협업을 통해 축산농가의 실질적 소득안정과 도민의 안전을 모두 지키겠다”며 “현장과의 소통을 바탕으로 방역 인프라를 지속적으로 확충하고, 예방 중심의 선진 방역체계로의 전환을 선도해 나가겠다”고 말했다.
