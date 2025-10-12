노관규 순천시장, WCC서 세계와 소통…순천시, 생태도시 인정받아

IUCN 고위급 회담 참석



나이지리아 크로스리버주와 협약 체결 등 국제 교류 확대

지난 10일 노관규 순천시장이 아랍에미리트 아부다비에서 열린 세계자연보전총회(WCC)에 참석해 IUCN 라잔 칼리파 알 무라바크 회장과 소통하고 있다. 순천시 제공

전남 순천시가 아랍에미리트 아부다비에서 열린 세계자연보전총회(WCC)에서 IUCN 고위급 회담에 참석하는 등 국제사회와 교류를 확대하며 생태도시로서의 위상을 한층 높였다.

지난 10일 노관규 순천시장이 아랍에미리트 아부다비에서 열린 세계자연보전총회(WCC)에 참석해 팔라우 대통령 수랑겔 휩스 주니어와 소통하고 있다. 순천시 제공

지난 10일 노관규 순천시장이 아랍에미리트 아부다비에서 열린 세계자연보전총회(WCC)에서 IUCN 고위급 회담에 참석했다. 전남도 제공