추석 황금연휴 인천공항 일평균 21만7000명 이용
최장 열흘간 이어진 추석 연휴 동안 인천국제공항을 이용한 고객이 하루 평균 21만명을 넘어 역대 가장 많은 인파가 몰렸다.
12일 인천국제공항공사에 따르면 이달 2~9일 인천공항의 일평균 이용객은 21만7613명으로 지난해 같은 기간(20만4480명)보다 6.4％ 증가했다. 총이용객은 174만907명으로 집계됐다. 가장 붐볐던 날은 8일로 22만8846명이 공항을 이용했다.
인천공항은 2001년 개항 이후 역대 추석 연휴 가운데 일평균 최다 여객 실적을 경신했다고 밝혔다. 또 역대 명절 중에서는 두 번째로 많은 기록이라고 설명했다. 일평균 이용객이 가장 많았던 명절은 올해 설로 21만9026명이었다.
연휴 첫날이었던 3일은 13만7390명이 해외로 나갔으며, 마지막 날인 9일은 12만5826명이 입국했다. 지역별로는 동남아가 44만8081명으로 가장 많았다. 뒤를 이어, 일본 43만1827명과 중국 29만6168명 순이었다.
환경미화, 시설 관리 등을 맡은 자회사 노동자 파업이 지난 1일부터 11일 동안 이어졌다. 공항은 이를 대비하기 위해 비상대책본부를 가동하고 대체인력을 투입하는 등 총력 대응에 나섰다.
이학재 인천국제공항공사 사장은 “여러 어려운 여건 속에서도 특별근무와 비상근무 등 애써주신 공항 상주 직원들의 노고에 감사드린다”며 “앞으로도 더욱 편리한 대국민 공항 서비스 제공을 위해 노력하겠다”고 말했다.
