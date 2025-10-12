하늘길 막힌 새만금…푸둥은 날고 전북은 멈췄다

새만금국제공항 제동, 전북 산업벨트 ‘비상등’

기업 “수도권 물류망 의존 불가피”…산업 경쟁력 위기

도 “피해 규모 수치화, 정부와 공동 대응 나서”

새만금국제공항 조감도. 전북도 제공.

공항이 지연되면 새만금산단 3·7·8공구 조성, 제2호 투자진흥지구 지정, RE100(재생에너지 100%) 기반 첨단산단 유치 등 새만금 메가 프로젝트 전반에도 간접적인 파급이 예상된다.