트럼프, 13일 이집트에서 ‘가자 정상회의’ 주재…마크롱 등 20개국 정상 참석

네타냐후, 하마스는 참석 않을 듯

인질 석방도 13일 오전부터 개시

위트코프, 쿠슈너 등 협상단 “트럼프에게 감사의 빚을 졌다” 상찬

스티브 위트코프 백악관 중동 특사와 도널드 트럼프 미국 대통령의 딸 이방카, 사위 제러드 쿠슈너가 11일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 '인질 광장'에서 열린 집회에 참석해 연설하고 있다. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 전 세계 20개국 정상이 13일(현지시간) 이집트에서 가자지구 평화 협정을 마무리하는 정상회의를 연다고 로이터통신 등이 11일 보도했다.



트럼프 대통령은 이집트 홍해 휴양지 샤름 엘 셰이크에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 가자지구 휴전을 지지하는 내용의 정상회의를 공동 주재한다고 이집트 대통령실 대변인이 밝혔다. 이집트 대통령실은 “이번 정상회의는 가자 지구 전쟁을 종식시키고 중동에 평화와 안정을 가져오기 위한 노력을 강화하며, 지역 안보와 안정의 새로운 단계를 열기 위한 것”이라고 밝혔다. 샤름 엘 셰이크는 이스라엘과 하마스 협상단이 미국과 카타르 등의 중재로 1단계 휴전 구상을 발표한 지역이다.



회의는 13일 오후로 예정돼 있으며 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 등 유럽 정상과 중동 정상 등이 참석할 예정이다. 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 키어 스타머 영국 총리, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리도 참석할 것으로 알려졌다. 다만 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 참석 여부는 아직 확인되지 않았고 하마스도 참석하지 않을 것으로 예상된다.



악시오스는 “이번 정상회담은 전쟁 이후 통치, 안보와 재건 등 아직 합의가 필요한 문제들을 해결하는 트럼프의 가자 평화 구상에 대한 국제적 지지를 확보할 수 있다”고 전했다. 미국이 중재한 가자 휴전 합의에 대한 서명식도 열릴 것으로 보인다.



트럼프는 이어 앞서 13일 오전 이스라엘에 도착해 의회에서 연설하고 하마스에 붙잡힌 인질 가족들과 면담할 예정이다. 하마스 인질과 2000명가량의 팔레스타인 구금자들도 이날 오전부터 석방된다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 딸 이방카가 11일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 인질 광장에서 열린 집회에서 연설하고 있다. 연합뉴스

한편, 이스라엘 하마스 휴전 협상을 중재했던 스티브 위트코프 백악관 중동 특사와 트럼프의 사위 제러드 쿠슈너, 딸 이방카가 11일 이스라엘 텔아비브 ‘인질 광장’에서 열린 집회에 참석했다. 쿠슈너는 연설에서 트럼프가 “평화를 만들고 인질들을 귀환시키며, 이스라엘이 안전하게 보호받고 중동 전체가 안정과 번영을 누리는 데 대한 헌신했다”고 강조했다. 위트코프도 “우리 모두는 트럼프 대통령에게 깊은 감사의 빚을 지고 있다”며 “최악의 시기에도 그는 중동 평화는 불가능하다는 생각을 받아들이지 않았다”고 말했다. 이들의 연설에 수천 명의 집회 참석자들은 “트럼프, 감사합니다”라고 외쳤다고 CNN이 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



