김영록 지사 “건설경기 활성화·종사자 권익보호 최선” 다짐

전남도, 건설기계 종사자와 함께 지역 건설산업 발전 다짐



해남서 건설기계개별연명사업자협의회 전남도회 체육대회

김영록 전라남도지사가 11일 해남 우슬체육공원에서 열린 ‘(사)건설기계개별연맹사업자협의회 한마음 체육대회’에 참석해 인사말을 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 해남 우슬체육관에서 열린 ‘제18회 건설기계개별연명사업자협의회 전남도회 한마음체육대회’에서 건설기계 산업 종사자들과 소통하며 지역 건설산업의 발전과 상생을 다짐했다고 12일 밝혔다.



건설기계개별연명사업자협의회 전남도회(회장 임순규) 주최로 전날 열린 행사에선 종사자들과 가족, 내빈 등 2000여명이 참석해 서로 격려하며 화합의 시간을 가졌다.



김영록 전남도지사, 주철현 국회의원, 명현관 해남군수, 이성옥 해남군의회 의장, 김성일·박성재 전남도의원 등도 참여해 건설기계 산업 발전에 기여한 종사자들에게 표창장을 수여하고 노고를 격려했다.



김영록 전라남도지사가 11일 해남 우슬체육공원에서 열린 ‘(사)건설기계개별연맹사업자협의회 한마음 체육대회’에 참석해 회원들과 인사를 나누고 있다. 전남도 제공

김영록 지사는 “전남의 발전은 곧 건사협의 발자취”라며 “앞으로도 건설경기 활성화와 건설기계 종사자의 권익보호를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.



이어 “지역발전과 올바른 교통문화 정착에 기여하신 공으로 표창을 받으신 분들께 진심으로 축하의 박수를 보낸다”며 “건사협이 앞으로도 건설현장의 안전 지킴이이자 전남 발전의 든든한 동반자로서 역할을 다해주길 바란다”고 당부했다.



전남도는 침체된 건설 경기에 활력을 불어넣기 위해 2026년 정부 예산안에 ‘호남고속철도 2단계’ ‘압해~화원 연륙연도교’ 등 SOC 분야에 9746억원을 반영하는 등 최선을 다하고 있다.



김영록 전라남도지사가 11일 해남 우슬체육공원에서 열린 ‘(사)건설기계개별연맹사업자협의회 한마음 체육대회’에 참석해 유공자에게 표창장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

2004년 10월 설립된 건설기계개별연명사업자협의회 전남도회는 현재 2432명의 회원이 활동하고 있다. 국토교통부 지정 법정 전문안전교육기관으로서, 건설기계 관련 법령·작업준수사항·재해사례 등을 중심으로 한 법정의무 안전교육을 정기적으로 실시하며, 건설기계 산업의 전문성 강화와 사회적 책임 이행에 앞장서고 있다.



해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



