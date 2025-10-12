윤병태 나주시장, ‘나주농업페스타’서 특산물 판촉 나서
영산강축제 연계, 농산물 소득증대 목표 추진
페스타서 3일간 매출 1억 달성
윤병태 나주시장이 ‘2025 나주영산강축제’와 연계해 영산강정원에서 열리고 있는 ‘나주농업페스타’ 행사장을 방문해 농업인들과 함께 한우와 오리, 배 등 나주 특산물 판촉 행사에 참여했다.
나주농업페스타는 나주 농업의 우수성과 매력을 적극 알려 농가 소득증대에 기여하고 소비자에게는 할인행사를 통해 저렴하게 나주농산물을 구입할 수 있는 기회를 제공해 인기를 끌고 있다.
지난 8일부터 영산강정원 일원에서 열리고 있는 ‘나주농업페스타’는 1억원 이상의 매출(지난 11일 정오 기준)을 기록하며 나주 농특산물의 우수성을 입증하고 있다.
나주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
