김영록 지사, 지역 핵심 현안·정책과제 해결 총력…부처 장관 잇따라 면담

김정관 산업통상부장관·송미령 농림축산식품부 장관 면담



석유화학·철강 산업위기 극복·RE100 산단 특별법 특례 반영 등 건의



솔라시도 국유지 태양광 설치·벼 깨씨무늬병 농업재해 인정 등 요청

김영록 전남도지사가 정부서울청사에서 김정관 산업통상부 장관과 면담을 갖고 석유화학·철강 산업 대전환 메가 프로젝트 등 전남도 핵심 사업 해결을 위한 건의 및 협조를 요청하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 김정관 산업통상부 장관, 송미령 농림축산식품부 장관을 잇따라 만나 전남도 핵심 현안과 정책과제를 건의하는 등 지역 현안 해결을 위해 서울과 세종을 오가며 광폭 행보를 이어갔다.

김영록 전남도지사가 10일 오후 정부 세종청사에서 송미령 농림축산식품부 장관과 면담을 갖고 전남 주요 현안 사업에 대해 건의를 하고 있다. 전남도 제공