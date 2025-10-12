비트코인, 고래들도 못 피한 청산…미·중 긴장에 약세 지속﻿

비트코인. 이한형 기자

11일(현지시간) 미국과 중국 간 긴장 고조에 약세를 이어갔다. 이번 급락장에 롱 포지션(상승 베팅)을 잡은 트레이더들이 대규모 청산되며 총 70억 달러(약 10조원) 규모의 포지션이 강제로 정리됐다.