美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세

입력:2025-10-12 08:46
수정:2025-10-12 09:43
다이앤 키튼 생전 모습. AP연합뉴스

영화 ‘애니 홀’과 ‘대부’ 시리즈 등에서 열연했던 미국 할리우드 스타 다이앤 키튼이 11일(현지시간) 향년 79세로 세상을 떠났다.﻿

미 연예 매체 피플지 등 외신은 이날 유족 대변인의 말을 인용해, 키튼이 미국 캘리포니아 자택에서 사랑하는 사람들이 지켜보는 가운데 눈을 감았다고 보도했다.﻿

키튼은 1970년대 우디 앨런 감독 작품에 출연해 스타덤에 올랐다. 특히 77년 로맨틱 코미디 영화 ‘애니 홀’에서 앨런의 괴짜 같은 연인 역을 맡아 열연했고 이듬해 오스카상을 수상했다.

이후 ‘대부’ 3부작에서 알 파치노의 아내 ‘케이’, 81년 정치 드라마 ‘레즈’에서 미국 기자 루이즈 브라이언트, 96년 ‘마빈의 방’에서는 리어나도 디캐프리오의 이모, 2004년 ‘사랑할 때 버려야 할 아까운 것들’에서 잭 니컬슨과 호흡을 맞추는 등 60편이 넘는 작품에 출연하며 꾸준한 연기 활동을 펼쳤다.﻿ 세 차례 오스카상 후보에 오르기도 했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

