美 영화배우 다이앤 키튼 별세…향년 79세
영화 ‘애니 홀’과 ‘대부’ 시리즈 등에서 열연했던 미국 할리우드 스타 다이앤 키튼이 11일(현지시간) 향년 79세로 세상을 떠났다.
미 연예 매체 피플지 등 외신은 이날 유족 대변인의 말을 인용해, 키튼이 미국 캘리포니아 자택에서 사랑하는 사람들이 지켜보는 가운데 눈을 감았다고 보도했다.
키튼은 1970년대 우디 앨런 감독 작품에 출연해 스타덤에 올랐다. 특히 77년 로맨틱 코미디 영화 ‘애니 홀’에서 앨런의 괴짜 같은 연인 역을 맡아 열연했고 이듬해 오스카상을 수상했다.
이후 ‘대부’ 3부작에서 알 파치노의 아내 ‘케이’, 81년 정치 드라마 ‘레즈’에서 미국 기자 루이즈 브라이언트, 96년 ‘마빈의 방’에서는 리어나도 디캐프리오의 이모, 2004년 ‘사랑할 때 버려야 할 아까운 것들’에서 잭 니컬슨과 호흡을 맞추는 등 60편이 넘는 작품에 출연하며 꾸준한 연기 활동을 펼쳤다. 세 차례 오스카상 후보에 오르기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사