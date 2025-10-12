팀 쿡 애플 CEO 자리 누구에게?…차기 사령탑 논의 중
스티브 잡스 이후로 애플의 혁신을 이끈 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 만 65세를 맞으면서 애플의 차기 리더에 대한 논의가 진행 중인 것으로 알려졌다.
블룸버그 통신은 쿡 CEO가 은퇴나 사임 의사를 밝힌 적은 없지만, 애플은 막후에서 앞으로 있을 원활한 승계를 위한 준비 작업을 하고 있다고 11일(현지시간) 보도했다.
쿡은 2011년 잡스의 뒤를 이어 CEO에 올랐다. 잡스가 ‘아이폰’으로 스마트폰의 혁신을 이끌었다면, 쿡은 애플 경험을 확장했다는 평가를 받는다. 쿡 체제에서 애플은 구독 서비스, 이어버드, 웨어러블 디바이스 등 사업을 구축했다. 또 애플 페이를 도입하고 애플TV+로 엔터테인먼트 사업에도 진출했다. 이에 아이폰 중심의 생태계를 더욱 공고히 했다.
현재 쿡의 뒤를 이을 가장 유력한 후보자는 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장으로 꼽힌다고 블룸버그 통신은 전했다. 20년 이상 애플에 몸담은 그는 제품 개발 전반에 대한 깊은 이해와 경험을 갖췄다는 평가를 받는다. 터너스는 쿡이 CEO가 되었을 때와 같은 50세로 향후 10년 이상 안정적인 리더십을 발휘할 수 있다는 점에서 큰 강점으로 작용한다.
애플 또한 최근 터너스를 대중 앞에 적극적으로 내세우고 있다. 그는 지난 9월 애플의 역대 가장 얇은 스마트폰 ‘아이폰 에어’를 직접 소개하고 주요 언론과 인터뷰를 진행하는 등 차세대 리더로서의 존재감을 드러냈다. 또 런던 애플스토어에서 진행된 출시 행사에도 직접 참석했다.
수년간 유력한 후계자로 거론됐던 제프 윌리엄스 전 최고운영책임자(COO)는 올해 초 자리에서 물러나며 승계 구도에서 멀어졌다. 쿡의 장기 재임으로 인해 CEO가 될 기회를 놓쳐 연말 은퇴를 앞두고 있다.
이 외에도 크레이그 페더리기 소프트웨어 엔지니어링 수석 부사장(56세)과 그렉 조스위악 월드와이드 마케팅 수석 부사장(62세) 등이 잠재적 후보로 거론된다.
