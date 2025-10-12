시사 전체기사

北 황강댐 기습 방류…임진강 필승교 수위, 행락객 대피 기준 넘어

입력:2025-10-12 07:18
공유하기
글자 크기 조정
지난 1일 경기도 파주시 임진강 철교 일대에 안개가 자욱하다. 연합뉴스

북한이 사전 통보 없이 임진강 상류 황강댐에서 물을 방류하고 있다. 이에 남북 공유 하천인 임진강의 수위가 오르고 있다.

군남댐과 경기 연천군에 따르면 12일 오전 0시쯤 연천군 임진강 비무장지대(DMZ) 남방한계선 필승교 수위가 하천 행락객 대피 기준인 1m를 기록했다. 이후 수위는 상승해 이날 오전 6시20분쯤 1.70m를 나타내고 있다.

경기도와 연천군은 임진강 하천변 행락객과 지역 주민에게 대피를 알리는 재난 문자를 발송했다. 연천군 관계자는 “이날 오전 3시50분쯤 군남댐 관계자로부터 임진강 상류에 있는 북측 황강댐에서 물을 방류하고 있는 것으로 판단된다는 연락을 받았다”고 말했다.

임진강은 유역의 약 60％가 북한에 속하고 나머지는 남한에 속한다. 강물은 필승교를 거쳐 남한으로 흘러 내려온다. 필승교 수위는 1m를 넘으면 하천 행락객 대피, 2m는 비홍수기 인명 대피, 7.5m는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12m는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 발령된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
938
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
현직 경찰병원장, 추석연휴 음주운전하다 충돌사고
미국 법원 “삼성전자, 타사 특허 침해…6400억 배상하라”
트럼프 “11월 1일부터 중국에 현 관세에 더해 100% 추가 관세”
‘삼전’ 급등에 이재용 주식재산 20조원 돌파…사상 처음
11살 아들 때려 숨지게 한 야구선수 출신 아빠…징역 11년 불복 상고
트럼프, 노벨평화상 불발에 “그래도 수백만명 구했으니 행복”
[단독] 역대급 폭염에도 에어컨 안 켠 우편집중국 기막힌 사연
경호처 전 간부, “尹이 박종준 통해 비화폰 삭제 지시”
국민일보 신문구독