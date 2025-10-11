시사 전체기사

[속보] 李대통령, 외교부에 ‘캄보디아 범죄서 국민보호’ 총력 대응 지시

입력:2025-10-11 22:13
수정:2025-10-11 22:36
이재명 대통령은 11일 캄보디아에서 우리 국민을 대상으로 한 취업 납치와 감금 등의 범죄가 잇따르는 것과 관련, 외교부에 총력 대응에 나서라고 지시했다.

대통령실 관계자는 “대통령이 최근 캄보디아 범죄 관련 보고를 받고 우리 국민을 보호하기 위해 외교부가 외교적으로 총력을 기울이라고 지시했다”고 밝혔다.

이 관계자는 “외교부는 이에 따라 캄보디아 정부의 협조 확보를 포함한 다양한 조치를 취해왔으며, 필요하면 추가 조치를 할 예정”이라고 전했다.

앞서 지난 8월 대학생 A씨가 캄보디아 현지에서 범죄조직에 의해 고문당해 숨지는 사건이 발생하는 등 캄보디아에서 한국인 상대 범죄가 이어지고 있다.

외교부는 아울러 수도 프놈펜에 대한 여행경보를 특별여행주의보로 상향 조정했다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

