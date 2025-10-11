[속보] 캄보디아, ‘韓대학생 납치·살인 사건’ 관련 중국인 3명 검거
캄보디아에서 20대 한국인 대학생이 납치 살해된 사건과 관련해 중국인 3명이 살인 등의 혐의로 재판에 넘겨진 것으로 전해졌다.
11일 캄보디아 국영 AKP(Agence Kampuchea Presse)에 따르면 캄보디아 캄포트주 지방법원 검찰청은 중국인 3명을 살인 등의 혐의로 기소했다고 뉴스1이 보도했다.
보도에 따르면 현지 경찰은 지난 8월 대학생 박모(22)씨의 시신이 발견된 뒤 중국 국적 용의자 2명을 즉시 체포한 것으로 전해졌다. 이후 수사를 통해 박씨가 사망 전 감금돼 있던 범죄단지에서 또 다른 중국 국적 용의자 1명을 추가로 붙잡은 것으로 알려졌다.
경북 예천 출신 대학생 박 씨는 지난 7월 ‘박람회에 다녀오겠다’며 캄보디아로 출국했다가 지난 8월 8일 캄보디아 캄포트주 보코르산 인근 범죄 단지에서 숨진 채 발견됐다. 현지 경찰은 박 씨 사인을 ‘고문으로 인한 심장마비’로 밝힌 바 있다.
