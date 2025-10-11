시사 전체기사 [속보] 트럼프 “시진핑과 회담 모르겠지만 그곳 갈 것”…APEC 방한 시사 입력:2025-10-11 07:15 수정:2025-10-11 07:28 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 정청래 “朴 잃어버린 7시간, 尹 잃어버린 3년 생각날 뿐” 역공 2 국힘, 중국인 ‘의료·선거·부동산 쇼핑’ 방지 3법 당론 추진 3 야당 공세 이어지자…이 대통령, 휴가 중 국정자원 복구 현황 점검 4 [단독] 역대급 폭염에도 에어컨 안 켠 우편집중국 기막힌 사연 5 북, ‘심야 열병식’ 개최…미 도발 무기 공개할까 해당분야별 기사 더보기 1 “이래서 배짱 인상” 프랜차이즈, 본사만 배불렀다… 가맹점 매출은 급감 2 치솟는 美주식·금값… 떨어지는 원화 가치 3 “따라해야 하나”…외국인, 순매수 10개 종목 수익률 개미 4배 4 “엔비디아 4.85%, 테슬라 5.06%↓” 美증시, 미중 관세전쟁 재개 우려에 급락 5 한국서만 잘 나가는 테슬라… 지난달 벤츠 따돌리고 압도적 1위 해당분야별 기사 더보기 1 ‘음주운전’ 개그맨 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견 2 다음주에도 비 소식… 그치면 본격 쌀쌀한 날씨 3 경호처 전 간부, “尹이 박종준 통해 비화폰 삭제 지시” 4 신호위반 트럭에 치인 부부…임산부·태아 숨져,남편 중상 5 인권위 “0.39평에 수용자 가둔 교정 시설, 행복 추구권 침해” 해당분야별 기사 더보기 1 트럼프 “이제 APEC서 시진핑 볼 이유 없는 듯” 2 ‘불의 고리’ 필리핀 민다나오섬 근해 규모 7.4 강진 3 ‘베네수 철의 여인’ 마차도 노벨평화상… 트럼프 불발 4 백악관, 트럼프 노벨평화상 불발에 “평화보다 정치” 5 트럼프 “오바마는 아무 것도 안 하고 노벨평화상 받아” 해당분야별 기사 더보기 1 홍명보호, 브라질에 0-5 대패…‘역대 최다 격차’ 2 ‘차우차우’로 사랑받은 개그맨 정세협 별세…향년 41세 3 가왕 조용필의 울림, 추석 안방을 채우다 4 스케일 키운 ‘크라임씬’, 넷플릭스 타고 글로벌 인기 5 40년 만에 스크린 질주… ‘달려라 하니’가 돌아왔다 해당분야별 기사 더보기 1 정신병원 입원 아동·청소년 4년 새 2배…주원인은 ‘이것’ 2 3년 뒤 다시 ‘10일 황금연휴’ 가능하다는데…내년 설은? 3 ‘불효자보험’ 들어보셨나요… 명절 수요 노린 이색 상품 봤더니 4 “판매량 5배 급증”… 명절 앞둔 육포 공장에 무슨 일이 5 다시 무대에 오른 자이니치 삶, 日 관객 사로잡다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 정신병원 입원 아동·청소년 4년 새 2배…주원인은 ‘이것’ 인권위 “0.39평에 수용자 가둔 교정 시설, 행복 추구권 침해” ‘불의 고리’ 필리핀 민다나오섬 근해 규모 7.4 강진 국힘, 중국인 ‘의료·선거·부동산 쇼핑’ 방지 3법 당론 추진 긴급구조 위치 제공…안드로이드폰 2초 VS 아이폰 20초 아파트, 비쌀수록 더 잘 팔린다… 최상급지 베블런 효과 고착화 中, 희토류 수출 통제 강화 조치… 트럼프 만나기 전 협상력 높이기 노벨문학상에 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요