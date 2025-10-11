시사 전체기사

[속보] 트럼프 “시진핑과 회담 모르겠지만 그곳 갈 것”…APEC 방한 시사

입력:2025-10-11 07:15
수정:2025-10-11 07:28
공유하기
글자 크기 조정

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정신병원 입원 아동·청소년 4년 새 2배…주원인은 ‘이것’
인권위 “0.39평에 수용자 가둔 교정 시설, 행복 추구권 침해”
‘불의 고리’ 필리핀 민다나오섬 근해 규모 7.4 강진
국힘, 중국인 ‘의료·선거·부동산 쇼핑’ 방지 3법 당론 추진
긴급구조 위치 제공…안드로이드폰 2초 VS 아이폰 20초
아파트, 비쌀수록 더 잘 팔린다… 최상급지 베블런 효과 고착화
中, 희토류 수출 통제 강화 조치… 트럼프 만나기 전 협상력 높이기
노벨문학상에 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로
국민일보 신문구독