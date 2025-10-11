도심서 실탄·테이저건으로 차량 절도범 검거…시민·경찰관 5명 다쳐
경찰이 도심 대로에서 공포탄과 실탄, 테이저건을 발사해 차량 절도범을 검거했다.
경기 시흥경찰서는 10일 절도 등 혐의로 20대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.
A씨는 이날 오후 4시 15분쯤 서울시 강남구 논현동의 한 식당 앞에 주차돼 있던 테슬라 차량을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.
그는 차 안에 차 키가 있는 것을 알고선 몰래 차에 타 운전한 것으로 전해졌으며 이를 본 목격자가 경찰에 신고했다.
A씨쯤 시흥시 쪽으로 달아나자 공조 요청을 받은 시흥 경찰이 검거에 나섰고 이날 오후 5시 40분쯤 배곧동의 한 마트 앞 대로에서 그를 현행범 체포했다.
체포 과정에서 순찰차 2대가 테슬라의 양옆을 막고 경찰 요청으로 시민들의 차 2대가 앞뒤로 막아섰지만, A씨는 차에서 내리지 않은 채 앞뒤, 양옆으로 차를 마구 움직이며 저항했다.
이에 순찰차에 타고 있던 경찰관 3명과 앞뒤로 막아선 차에 타고 있던 시민 2명 등 5명이 경상을 입었고 차량도 파손됐다.
결국 경찰은 공포탄 2발과 실탄 1발을 공중을 향해 발사하고 테슬라 유리창을 깬 뒤 A씨를 향해 테이저건을 5발을 발사한 끝에 체포했다.
A씨는 음주 상태는 아니며 마약 간이시약 검사에서도 음성이 나왔다. 다만, 과거 조현병을 앓은 기록이 있는 것으로 알려졌다.
