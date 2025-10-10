북, ‘심야 열병식’ 개최…미 도발 무기 공개할까

북한이 전승절 70주년인 2023년 7월 27일 저녁 평양 김일성광장에서 열병식을 개최했던 당시 모습. 연합뉴스

2020년 10월 창건 75주년 열병식부터 지난 5년간 진행된 8번의 열병식은 모두 야간에 진행됐다.

북한이 미국을 도발하기 위한 새 무기를 선보일지도 주목된다. 특히 북한이 개발 중이라고 밝혔던 새 대륙간탄도미사일(ICBM) 화성-20형이 공개될 가능성이 있다.