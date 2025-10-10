롯데바이오, 글로벌 CDMO 공략 강화…라쿠텐메디컬과도 전략 협업

롯데바이오로직스가 글로벌 CDMO 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 적극적인 소통에 나섰다. 9일 신유열 롯데바이오로직스 글로벌전략실장과 박제임스 사장이 바이오재팬 2025 행사장을 방문해 고객사 미팅을 진행했다. 롯데바이오로직스 제공.

롯데바이오로직스가

위탁개발생산(CDMO) 시장 공략에 속도를 내고 있다.

미나미 마에다 라쿠텐메디컬 사장은 지난 9일 한국 언론 대상 간담회에서 한국 파트너사인 롯데바이오로직스와 논의를 진행하고 있다고 밝혔다. 신주은 기자.