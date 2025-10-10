홍명보호, 브라질에 0-5 대패…‘역대 최다 격차’

서울 마포구 서울월드컵경기장에서 10일 열린 한국과 브라질 축구 대표팀의 친선경기. 홍명보 감독이 손흥민을 격려하고 있다. 연합뉴스

홍명보호가 세계적 강호 브라질에 5점 차로 완패했다.

이로써 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 23위 한국은 6위 브라질과 상대 전적에서 1승 8패를 기록했다.

2022년 6월 1-5로 패한 게 가장 큰 패배였다.