한국여성연극의 계보를 잇는다…여성연극제 16일 개막

올해 10회째… 기획공연 5편 외에 세미나 등 부대행사 풍성

극단 초인의

(천승세 작, 이상희 연출)를 시작으로 극단 사개탐사의

양심이 있다면’(이새로미 작, 박혜선 연출), 프로젝트 한민규의 ‘말, 하지 않더라도’(김진아 작, 한민규 연출), 에이치프로젝트의 ‘서찰을 전하는 아이’(한윤섭 작, 준 연출), 씨어터 백의 ‘더 클래스’(마트야스 주판치치 작, 백순원 연출) 등 5개의 작품을 선보인다.

한편 한국여성연극협회는 여성연극제 기간에 시민과 함께하는 ‘시민독백대회’ 에 참여할 참가자를 모집한다. 11월 1~2일 서울연극창작센터에서 경연이 이뤄진다.