양평 공무원 사망에 장동혁 “평범한 국민이 특검 때문에 극단적 선택”

국힘 “조폭같은 특검 날뛰는 나라 돼”

민주당 “안타까운 죽음마저 정쟁에 이용”

국민의힘 장동혁 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고, 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀에 조사받은 양평군 공무원이 자택에서 숨진 채 발견된 것과 관련해 특검 수사를 비판하고 있다. 연합뉴스

“모른다고 기억이 안 난다고 사실대로 말을 해도 계속 다그친다” “강압적인 수사관의 무시 말투와 강압에 전혀 기억에도 없는 진술을 했다” “김선교 의원은 잘못도 없는데 계속 회유하고 지목하라고 한다” “진술서 내용을 임의로 작성해 답을 강요했다. 빨리 도장을 찍으라고 강요한다” 등의 내용이 담겼다.