[속보] 대법, 최태원·노소영 이혼 소송 상고심 16일 선고
‘세기의 이혼’으로 불리는 최태원(65) SK그룹 회장과 노소영(64) 아트센터 나비 관장의 이혼 관련 대법원 최종 결론이 오는 16일 나온다.
대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 16일 오전 10시 최 회장과 노 관장 간 이혼소송 상고심 선고기일을 연다고 밝혔다. 지난해 7월 대법원에 사건이 접수된 지 1년 3개월 만이다.
앞서 최 회장은 2017년 7월 노 관장을 상대로 이혼 조정을 신청했으나 2018년 2월 합의에 이르지 못해 정식 소송에 돌입했다. 노 관장은 2019년 12월 재산 분할을 요구하는 맞소송을 냈고 2022년 12월 1심은 최 회장이 위자료 1억원과 재산 분할로 현금 665억원을 지급하라고 판결했다.
2심 서울고법 가사2부는 지난해 5월 양측 합계 재산을 약 4조원으로 보고 35％인 1조3808억원을 최 회장이 노 관장에게 줘야 한다며 재산분할 액수를 대폭 상향했다. 20억원의 위자료도 지급하라고 판결했다. 최 회장은 대법원에 상고했다.
핵심 쟁점 중 하나는 재산분할 대상에서 제외되는 ‘특유재산’인 SK 주식을 인정하는지다. 최 회장 측은 부부 공동재산이 아니라는 입장이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
