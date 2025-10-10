[속보] 노벨평화상에 베네수엘라 야권 지도자 마차도

베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도. EPA 연합뉴스.

수상자는 상금 1100만 스웨덴 크로나(약 16억4000만원)를 받게 된다.

노벨의 초상과 ‘Pro pace et fraternitate gentium’(인류의 평화와 우애를 위해)이라는 라틴어 문구를 새긴 18캐럿 금메달도 함께 받는다.