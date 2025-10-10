오세훈 특검하자는 여당에…서울시 “지방선거 앞두고 노골적 의도”
더불어민주당이 오세훈 서울시장의 ‘명태균 게이트’ 연루 의혹에 대한 특검 수사를 주장하자 서울시가 10일 입장문을 내고 “오 시장에 대한 정치적 탄압과 음해를 즉각 중단하라”고 밝혔다.
김병민 서울시 정무부시장은 이날 입장문을 통해 “민주당 3대 특검 대응 특별위원회가 또다시 오 시장을 향해 근거 없는 허위 사실을 퍼뜨리며 특검 수사를 촉구했다”며 “지난 8월 31일 내란 특검을 향해 ‘국민의힘 소속 지자체장들이 계엄에 동조한 의혹이 있다’는 황당한 주장을 내세워 수사를 하명하더니 이번엔 근거조차 불분명한 내용을 근거로 김건희 특검에도 동일한 압박을 가하고 있다”고 지적했다.
이어 “이는 지방선거를 앞두고 특검을 정쟁의 도구로 활용하겠다는 민주당의 노골적인 의도를 여실히 보여주는 것”이라며 “수사는 진실로 향해야지, 선거로 향해선 안 된다. 의혹이 없으면 만들어서라도 공격하는 정치에 국민은 더 이상 속지 않는다”고 강조했다.
앞서 민주당 3대 특검 대응 특별위원회는 이날 국회에서 기자회견을 갖고 “오 시장 관련 수많은 불법 의혹이 드러나고 있음에도 검찰의 뭉개기와 수사 지연에 국민은 분노하지 않을 수 없다”며 “(오 시장이) 떳떳하다면 측근에게 책임을 떠넘기지 말고 국민적 의혹에 답해야 한다”고 말했다.
이에 대해 김 부시장은 “오 시장은 이미 오래 전 ‘명태균 사건’과 관련해 여러 차례 서울중앙지검에 수사촉구 요구서를 제출하며 신속한 수사를 요청한 바 있다. 일부 언론의 왜곡된 보도나 허위사실에 대해서도 법적조치를 취했다”며 “그럼에도 민주당은 명백한 허위사실을 되풀이하며 의혹을 부풀리고 정치공세에 몰두하고 있다”고 목소리를 높였다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
