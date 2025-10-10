“선배 노릇 못해 미안” 여야 수석대변인 맞사과한 사연
추석 연휴 기간 상대 당을 ‘독버섯’·‘균’이라며 비난을 주고받은 더불어민주당과 국민의힘 수석대변인들이 10일 서로 사과했다.
박수현 민주당 수석대변인은 이날 페이스북에 “어제 오후 국민의힘 박성훈 수석대변인으로부터 ‘논평으로 공격한 것이 미안하다’는 문자메시지가 왔다”며 본인 역시 미안한 마음을 전한다고 적었다.
박수현 수석대변인은 “당의 수석대변인은 각 당의 입장을 말해야 하고 그러다 보면 때로는 거친 언어로 상대방을 공격해야 하는 숙명을 가지고 있다”며 “발단은 제가 ‘독버섯’으로 선공했기 때문에 박성훈 대변인은 어쩔 수 없이 ‘균’으로 맞받았는데 그게 마음에 걸려 저에게 사과한 것”이라고 설명했다.
이어 박성훈 수석대변인을 “참 선하고 여린 마음을 가진 분이자 어쩌면 큰 용기를 지닌 분”이라며 “제가 먼저 공격했으니 제가 먼저 사과를 했어야 맞다. 선배 노릇을 못 해 미안하다”고 사과했다.
그러면서 “박성훈 수석대변인의 용기 있는 말씀 한마디가 또 오늘 우리를 이렇게 선하게 이끌고 있다”며 “양당의 관계가 이렇게 한 걸음 한 걸음씩 신뢰와 공감으로 국민에게 다가가면 좋겠다”고 덧붙였다.
앞서 박수현 수석대변인은 지난 8일 국회 기자간담회에서 이재명 대통령의 추석 예능 프로그램 출연 등을 문제 삼는 국민의힘을 향해 “독버섯처럼 고개를 쳐들고 올라오고 있다”고 비판했다.
이에 박성훈 수석대변인도 논평을 내고 “민주당은 상대를 독버섯이라 부르기 전에 자신들의 독선이 대한민국을 좀먹는 균이 되고 있음을 성찰해야 한다”고 응수했다.
