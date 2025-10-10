‘7언더 맹타’김시우, PGA투어 베이커런트 2R 공동 5위
김시우(30·CJ)가 일본에서 열리는 미국프로골프(PGA)투어 대회에서 상위권 입상 기회를 잡았다.
김시우는 10일 일본 요코하마의 요코하마CC(파71·7315야드)에서 열린 PGA투어 베이커런트 클래식(총상금 800만달러) 이틀째 2라운드에서 보기 없이 버디만 7개를 쓸어 담아 7언더파 64타를 쳤다.
중간합계 7언더파 135타를 기록한 김시우는 전날 공동 25위에서 공동 5위로 순위가 껑충 뛰었다. 이날 8언더파를 몰아친 중간합계 12언더파 130타를 기록해 단독 선두에 자리한 맥스 그레이서먼(미국)과는 5타 차이다.
PGA투어 통산 4승의 김시우는 이번 시즌엔 4월 RBC 헤리티지와 5월 PGA 챔피언십의 공동 8위 등 2차례 ‘톱10’ 입상이 있다.
이번 시즌 페덱스컵 랭킹 37위로 마쳐 지난 8월 중순 BMW 챔피언십 이후 공식 대회에 출전하지 않은 김시우는 이번이 가을 시리즈 첫 출전이다.
그는 작년 이 대회 전신인 조조 챔피언십에서 공동 6위에 입상한 바 있어 일본에서 또 한번 상위권 입상 기회를 잡았다.
안병훈(34·CJ)은 2라운드에서 두 타를 줄여 이민우(호주) 등과 공동 19위(중간합계 4언더파 138타)에 자리했다.
임성재(27·CJ)는 초반 6개홀에서 5타를 줄이는 맹타를 휘둘렀으나 나머지 12개 홀에서 4타를 잃어 1타를 줄였다. 하지만 순위는 전날 공동 25위에서 공동 39위(중간합계 1언더파 141타)로 순위가 14계단 떨어졌다.
김주형(23)은 총 78명 중 공동 69위(중간합계 5오버파 147타)로 2라운드를 마쳤다.
이번 대회는 78명이 출전해 나흘간 컷 없이 우승 경쟁을 펼친다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
