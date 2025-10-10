추석 연휴 기간 개최 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈에 뜬 ‘며느리 어벤져스’…“시댁 배려에 성적으로 보답해야죠”

‘시댁에 가지 못한 며느리 팀’ 박주영-김지현-최은우의 특별한 추석 이야기

10일 경기도 용인시 88CC에서 열린 KLPGA투어 K-FOOD 놀부.화미 마스터즈 첫날 1라운드에서 추석 스페셜 팀으로 편성돼 동반 플레이를 펼친 '시댁에 가지 못한 며느리 팀'의 김지현, 박주영, 최은우(왼쪽부터)가 선전을 다짐하며 파이팅을 외치고 있다. KLPGA

이들은 나란히 며느리 역할을 제대로 하지 못한 송구함은 대회 성적으로 갚겠다는 각오로 이번 대회에 임하고 있다.