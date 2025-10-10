“소비쿠폰 어땠어요?” 이 대통령 국민과 ‘디지털 토크’ 연다

이재명 대통령이 추석 연휴 첫날인 3일 인천 강화군 강화평화전망대에서 진행된 실향민들과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 민생회복 소비쿠폰 정책에 대한 국민 의견을 직접 듣는다.