강훈식, 대통령실 전 직원 조회 주재…이 대통령 지시
“성공한 정부 되도록 ‘원팀’돼 나아가자”
강훈식 대통령 비서실장은 10일 대통령실 전 직원이 참석하는 조회를 이재명정부 출범 후 처음으로 열고 “이재명정부가 ‘성공한 정부’가 되도록 원팀이 돼 나아가자”고 당부했다. 이번 조회는 이재명 대통령 지시로 개최됐다.
강 실장은 이날 용산 대통령실 대강당에서 대통령실 전 직원 조회를 주재했다고 대통령실이 보도자료를 통해 밝혔다. 직원들을 격려하는 동시에 ‘유능하고 성공한 정부’가 될 것을 다짐하는 자리였다는 게 대통령실 설명이다.
강 실장은 조회에서 “인수위원회도 없이 출범해 민생 회복과 경제 살리기부터 새로운 성장동력 창출, 비정상의 정상화, 각종 재난과 사건·사고 대응 등으로 숨 가쁘게 달려왔다”고 돌아봤다.
그러면서 “지금 우리가 직면한 상황도 만만치 않다. 구성원 모두 실력과 창의성을 더 발휘하는 것은 물론 공직기강 확립에도 모범이 돼 달라”고 당부했다.
강 실장은 또 ”대통령실 기관장으로서, 열심히 일하는 직원이 정당한 평가와 보상을 받도록 하겠다”고 약속하기도 했다.
강 실장이 이날 조회를 주재한 것이 대통령실 내부 ‘실세 논란’을 잠재우고 서열 관계를 명확히 하기 위한 이 대통령 뜻이란 분석이 나온다.
앞서 각종 언론 인터뷰에서 우상호 정무수석이 “대통령실 실세는 강훈식 실장”이라고 언급한 뒤 강 실장이 “제가 (대통령실) 기관장이기 때문에 실세여야 맞다”고 답한 바 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
