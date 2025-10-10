與 “김현지, 국감에 왜 불러야 하나…이상하게 정쟁화”

김현지 대통령실 제1부속실장. 연합뉴스

특히 김 실장 출석에 대해 “

이상하게 정쟁화돼가고 있다”며 “김현지 당시 총무비서관이 보임했을 때 무슨 문제가 있었나. 인사 참사가 났다던가, 본인이 관여한 업무에 무슨 문제가 생겼다면 고려해 볼 수 있지만 그런 문제가 없는데 불러야 하나”라고 말했다.

그러면서 “철저하게 원칙대로 하겠다”며 “국정감사의 장을 정쟁의 수단으로 삼는 것은 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.