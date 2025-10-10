與 “김현지, 국감에 왜 불러야 하나…이상하게 정쟁화”
더불어민주당이 김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석에 대해 부정적인 입장을 밝혔다.
김병기 민주당 원내대표는 10일 국회에서 ‘국정감사 증인 채택 3원칙’을 발표하면서 특히 김 실장 출석에 대해 “이상하게 정쟁화돼가고 있다”며 “김현지 당시 총무비서관이 보임했을 때 무슨 문제가 있었나. 인사 참사가 났다던가, 본인이 관여한 업무에 무슨 문제가 생겼다면 고려해 볼 수 있지만 그런 문제가 없는데 불러야 하나”라고 말했다.
그러면서 “철저하게 원칙대로 하겠다”며 “국정감사의 장을 정쟁의 수단으로 삼는 것은 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.
김 원내대표는 국감 증인 채택의 첫째 원칙으로 재계 증인을 최소화하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 “기업 대표 출석을 최소화하겠다”며 “정말 오너가 오지 않으면 안 된다 하는 극히 예외적 경우를 빼고는 실무자가 와서 답변해도 충분한 건에 대해 굳이 대표를 앉혀 놓지 않겠다는 뜻”이라고 설명했다.
또 국회 상임위원회 간 동일 증인 중복 채택 방지를 위해 가장 관련도가 높은 상임위원회가 집중적으로 질의하기로 했다. 마지막으로 질의 시간대를 미리 지정해 무한정 대기 관례도 없애기로 했다.
김 원내대표는 “(증인 채택 이후) 한번 취합해 보니 중복 채택이 너무 많았다”며 “단순하게 뒤에 자리를 메꾸는 증인들과 꼭 참석할 필요가 없는 대표들, 특히 오너들을 부를 필요는 없겠다 생각이 들어 최대한 조정해서 하고자 한다”고 설명했다.
