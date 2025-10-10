시사 전체기사

제78주년 4·3희생자 추념식 슬로건 공모

입력:2025-10-10 16:15
공유하기
글자 크기 조정

제주도, 11월 1일까지

제주도청사 전경. 제주도 제공

제주도가 제78주년 4·3희생자 추념식을 앞두고, 공식 슬로건을 공모한다.

공모 주제는 4·3의 아픔을 평화와 인권, 화해와 상생의 가치로 극복해 온 제주인의 평화애호 정신을 알리고, 모든 세대가 공감할 수 있는 내용이다.

띄어쓰기를 제외한 20자 이내의 국문 슬로건이어야 하며, 1인당 최대 2건까지 제출할 수 있다.

공모 기간은 11월 1일 오후 6시까지이다. 국민 누구나 참여할 수 있다.

작품은 표현의 명확성(40점), 참신성(30점), 완성도(30점) 등 3개 항목을 기준으로 심사위원회에서 심사해 총 8건을 선정한다. 시상금은 최우수 100만원, 우수 각 50만원, 장려 각 20만원이다.

공모 결과는 2025년 12월 31일 도 누리집을 통해 발표한다.

지난해 제77주년 추념식 최우수 슬로건은 ‘4·3의 숨결은 역사로, 평화의 물결은 세계로!’였다.

김인영 제주도 특별자치행정국장은 “4‧3의 교훈을 되새기고, 평화와 인권의 메시지를 모든 세대가 함께 공유할 수 있는 기회가 되길 바란다”며 “국민 여러분의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정신병원 입원 아동·청소년 4년 새 2배…주원인은 ‘이것’
3년 뒤 다시 ‘10일 황금연휴’ 가능하다는데…내년 설은?
정청래 “朴 잃어버린 7시간, 尹 잃어버린 3년 생각날 뿐” 역공
국힘, 중국인 ‘의료·선거·부동산 쇼핑’ 방지 3법 당론 추진
“이래서 배짱 인상” 프랜차이즈, 본사만 배불렀다… 가맹점 매출은 급감
신호위반 트럭에 치인 부부…임산부·태아 숨져,남편 중상
‘대란’은 없었다… 단통법 폐지에도 지원금 찔끔 상승
치솟는 美주식·금값… 떨어지는 원화 가치
국민일보 신문구독