80대 이웃 숨지게 한 70대 구속영장 신청
화천 하천 인근에서 발견
강원 화천경찰서는 이웃 노인을 살해한 혐의로 70대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 10일 밝혔다.
A씨는 지난 3일 화천군 상서면 산양리에서 80대 B씨를 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰에 따르면 지난 6일 저녁 산양리에서 추석을 맞아 B씨 집을 찾은 가족이 “B씨가 돌아오지 않는다”고 112에 신고했다.
경찰은 지난 8일 오전 10시 20분 산양리 한 하천 인근에서 수색견 '볼트'의 도움으로 숨진 B씨를 발견했다. 당시 B씨의 시신은 훼손된 상태였다.
이에 경찰은 B씨 사망에 타살 가능성이 있다고 보고 수사에 착수, 이웃 주민 A씨를 전날 오후 6시18분 서울 한 병원에서 긴급 체포했다.
A씨는 수색견이 B씨의 시신을 발견하는 등 수사망이 좁혀오자 지난 8일 정오쯤 약물을 복용하고 해당 병원으로 이송됐던 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨의 시신 유기·사체 훼손 혐의에 대해서도 수사를 벌이는 한편 공범 여부와 범행 동기 등을 조사하고 있다.
