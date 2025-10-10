‘노벨문학상’ 크러스너호르커이 소설 판매 급상승

대표작 ‘사탄탱고’, 수상 발표 12시간 만에 연간 판매량의 12배 팔려

2025년 노벨문학상을 받은 헝가리 소설가 크러스너호르커이 라슬로. ⓒLeo NEUMAYR. APA/AFP 연합뉴스

2025년 노벨문학상을 받은 헝가리 소설가 크러스너호르커이 라슬로의 작품 판매가 급증하고 있다. 그의 대표작 ‘사탄탱고’는 수상 발표 12시간 만에 연간 판매량의 12배가 팔리며 국내 주요 온라인 서점 베스트셀러 1위에 올랐다.



알라딘 인터넷서점에 따르면 지난 9일 오후 8시(한국시간) 노벨문학상 수상자 발표 이후 평소 한 달간 40부 가량 팔리던 수치가 10일 오전 9시 기준 1800부로 45배가량 늘었다. 국내 번역 출간된 6개 작품 중 판매량이 가장 높은 건 동명의 영화로도 잘 알려진 ‘사탄탱고’로, 10일 오전 9시 기준으로 약 1200부가 판매됐다. 그리고 ‘저항의 멜랑콜리’(2019)는 약 330부로, 두 작품이 전체 판매량의 80%가량을 차지하고 있다. 연령별 구매 비중은 20~40대에서 두드러졌고, 30대 비율이 가장 높았다.



교보문고 집계에서도 평소 하루 한두 권 수준이던 판매량이 노벨문학상 수상자 발표 직후부터 10일 오전 10시30분까지 약 1800부로 크게 늘었다. 이는 온라인 주문 판매 기준으로, 오프라인 매장 내 재고는 소진된 상태다. 판매량은 대표작 ‘사탄탱고’ 1300부, ‘저항의 멜랑콜리’ 300부 수준이다. 예스24는 정확한 판매량을 밝히진 않았지만, 노벨문학상 수상자 발표 이후 12시간 만에 ‘사탄탱고’ 판매량이 연간 평균보다 12배가량 증가했다고 밝혔다.



헝가리 현대문학의 거장으로 불리는 크러스너호르커이는 “종말론적 공포의 한가운데서도 예술의 힘을 다시금 증명해 내는 강렬한 작품 세계”라는 한림원의 평가를 받으며 9일 노벨문학상 수상의 영예를 안았다. 다소 읽기 어렵다고 알려진 그의 작품이 노벨상 효과로 국내 독자들에게도 빠르게 확산되고 있다. 예스24 등 국내 주요 온라인 시점들은 기획전 등 노벨문학상 이벤트를 실시할 예정이다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



