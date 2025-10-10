동대문구 전통시장에서 2세 여아 납치 시도한 60대 남성 구속
법원 “도망 염려 있다”
서울 동대문구의 한 시장에서 2세 아이를 납치하려고 했던 60대 남성 A씨가 구속됐다.
서울북부지법은 지난 6일 미성년자 약취·폭행 혐의로 A씨에 대한 구속영장을 발부했다고 10일 밝혔다. 법원은 “피의자는 도망할 염려가 있다”고 발부 사유를 설명했다.
A씨는 지난 4일 동대문구의 전통시장에서 2세 여아를 강제로 안고 데려가려 한 혐의를 받는다. 아이 부모와 주변에 있던 상인들이 A씨를 제지하면서 납치는 다행히 미수에 그쳤다. A씨는 제지 당하는 과정에서 아이의 어머니를 폭행한 혐의도 받는다.
A씨는 경찰 조사에서 “술에 취한 상태여서 기억이 나지 않는다”고 진술한 것으로 알려졌다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
