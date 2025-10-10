야당 공세 이어지자…이 대통령, 휴가 중 국정자원 복구 현황 점검

연차 중 현장 점검

복구 실무자 격려

이재명 대통령이 10일 화재 피해 복구작업이 진행 중인 대전 유성구 국가정보자원관리원 대전 본원을 찾아 관계자의 설명을 들으며 현장을 살펴보고 있다. 대통령실 제공

이재명 대통령은 10일 대전 국가정보자원관리원에 방문해 화재 피해 복구 현황을 점검하고 복구 실무자들을 격려했다. 야권이 국가정보자원관리원 화재에 대한 정부 부실 대처를 문제 삼으며 국정조사 개최까지 언급하는 가운데 사태의 더 큰 확산을 사전에 차단하려는 취지로 해석된다.