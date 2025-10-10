‘아키텍트’, 류승룡·김원훈 출연 브랜드 필름 촬영 비하인드 영상 공개

드림에이지가 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 홍보 모델 류승룡·김원훈과 함께한 브랜드 필름 촬영 비하인드 영상을 공개했다.
아키텍트는 아쿠아트리가 개발하고 드림에이지가 퍼블리싱하는 언리얼 엔진5 기반의 신작 게임이다. 오는 22일 정식 출시를 앞두고 공식 사전등록 페이지와 앱 마켓을 통해 사전등록을 진행 중이다.
이번 비하인드 영상은 공식 CM인 함예진 아나운서가 직접 아키텍트 브랜드 필름 촬영 현장을 찾아 스케치부터 모델 인터뷰까지 전 과정을 취재한 특별 콘텐츠다. 화기애애한 촬영 현장 분위기와 함께 두 사람의 유쾌하고 진솔한 모습을 생생하게 담았다.
영상 속에서 류승룡과 김원훈은 아키텍트의 심리스 오픈월드가 될 숲을 배경으로 부동산 중개인과 투자자 역할을 소화했다. 쉬는 시간에는 재치 있는 입담으로 현장 분위기를 이끌었다.
이어서 진행된 현장 인터뷰에서는 두 사람이 직접 밝힌 아키텍트에 대한 첫 인상을 들을 수 있다. 김원훈은 촬영장 스케일만으로도 게임의 높은 퀄리티를 느낄 수 있었다고. 류승룡은 창의력을 자극하는 아키텍트의 설정 덕분에 상상력을 발휘해 연기할 수 있었다고 소감을 전했다.
아울러 류승룡은 “좋은 작품은 유행어와 밈이 나오듯 아키텍트도 많은 분들께 사랑받는 게임이 되길 바란다”고, 김원훈은 “개그콘서트처럼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 게임이 될 것”이라는 응원의 메시지를 남겼다.
드림에이지 김민규 사업실장은 “10월 22일 정식 출시를 앞두고 브랜드 필름, 비하인드 영상 등 다양한 콘텐츠를 통해 이용자들과의 접점을 확대해 나가고 있다”며 “앞서 공개된 브랜드 필름과 함께 이번 비하인드 영상을 시청하면서 출시까지 얼마남지 않은 시간을 즐겨주셨으면 좋겠다”고 밝혔다.
류승룡·김원훈과 함께한 이번 브랜드 필름 촬영 비하인드 영상은 아키텍트 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.
