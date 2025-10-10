알리·테무 싸다고 담았는데…어린이용 헬멧서 유해물질 최대 746배 초과 검출
알리 익스프레스, 테무 등 해외 전자상거래(이커머스) 플랫폼에서 판매 중인 어린이용 헬멧에서 국내 기준치의 700배가 넘는 유해물질이 검출됐다.
서울시는 해외 이커머스 플랫폼에서 판매 중인 어린이용 롤로스케이트, 스포츠 보호 장비, 의류 등 28개 제품의 안전성 검사를 실시한 결과 12개(4.28%)가 국내 안전 기준에 부적합한 것으로 나타났다고 10일 밝혔다.
이번 검사는 알리 익스프레스와 테무에서 판매 중인 어린이 롤러스케이트 2종, 스포츠 보호용품 3종, 의류 17종, 신발 2종, 초저가 어린이제품 4종을 대상으로 진행됐다.
먼저 어린이용 롤러스케이트 2개 제품 모두에서 ‘프탈레이트계 가소제’와 ‘카드뮴’이 검출됐다. 특히 발등을 고정하는 벨크로 부위에서 프탈레이트계 가소제가 국내 기준치(DEHP 등 7종 총합 0.1% 이하)의 최대 706.3배, 신발 홀로그램 장식 등에서는 카드뮴이 기준치(75㎎/㎏ 이하)의 3.8배를 초과해 검출됐다.
프탈레이트계 가소제는 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질로 생식 기능에 영향을 준다. 그중 DEHP(디에틸헥실프탈레이트)는 국제암연구소가 지정한 인체 발암 가능 물질이다. 카드뮴은 뼈에 이상을 일으키거나 간과 신장에 축적되는 발암 물질이다.
어린이용 헬멧 제품에서는 외관과 내부, 턱 보호대에서 프탈레이트계 가소제가 국내 기준치 대비 최대 746.6배, 납이 기준치(100㎎/㎏ 이하) 대비 최대 57.6배 초과 검출됐다.
어린이용 의류와 신발 6개 제품 중 4개 제품에서 프탈레이트계 가소제, 카드뮴, 납 등 유해 물질이 나왔다.
서울시는 이번 검사 결과를 바탕으로 해당 이커머스 플랫폼에 부적합 제품 판매 중단을 요청했다. 아울러 내달에는 어린이 방한용품과 동절기 의류 등에 대한 안전성 검사를 진행할 예정이다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
