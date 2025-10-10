시사 전체기사

잇따른 ‘혐중 시위’에 행안부 장관, 경찰 적극 대응 지시

입력:2025-10-10 12:14
공유하기
글자 크기 조정
민초결사대 '국정자원 화재 진상규명 및 중국인 무비자 입국 반대' 집회 현장. 연합뉴스

잇따른 ‘혐중(중국인·중국 혐오) 시위’에 윤호중 행정안전부 장관이 경찰에 적극 대응을 지시했다.

행안부는 10일 윤 장관이 이날 국가경찰위원회에 특정 국가·국민을 대상으로 한 혐오성 집회·시위에 대해 ‘경찰의 적극적인 법 집행 방안’ 안건을 부의했다고 밝혔다. 최근 서울 명동, 대림동 일대에서는 보수성향 단체를 중심으로 혐중 시위가 벌어지고 있다. 앞서 이재명 대통령도 지난 2일 “국격을 훼손하는 행위를 방치해선 안 된다”며 대책 마련을 지시하기도 했다.

행안부는 “최근 혐외 집회·시위가 심화되면서 특정 국가 국민뿐 아니라 외국인 커뮤니티 전반에서 높은 불안감을 호소하고 있다”며 “현재와 같은 집회·시위가 지속될 경우 우리 사회 안전뿐 아니라 국가 간 관계에까지 악영향을 미칠 수 있음을 고려한 데 따른 조치”라고 전했다.

국가경찰위원회는 1991년 경찰법 제정에 따라 행안부에 설치된 기관이다. 국가경찰 사무에 관한 주요 정책들과 함께 행안부 장관이 중요하다고 인정해 회의에 부친 사항을 심의·의결한다.

윤 장관은 “경찰은 혐오 집회·시위에 적극적으로 대응하며 더 안전한 사회를 만들 수 있도록 노력해야 한다”며 “국가경찰위원회에선 경찰이 적극적으로 법 집행에 나설 수 있도록 심도 있게 방안을 고민해 주기 바란다”고 당부했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
황인호 기자
사회부
황인호 기자
174
국민일보 황인호 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
정청래 “朴 잃어버린 7시간, 尹 잃어버린 3년 생각날 뿐” 역공
국힘, 중국인 ‘의료·선거·부동산 쇼핑’ 방지 3법 당론 추진
“이래서 배짱 인상” 프랜차이즈, 본사만 배불렀다… 가맹점 매출은 급감
신호위반 트럭에 치인 부부…임산부·태아 숨져,남편 중상
‘대란’은 없었다… 단통법 폐지에도 지원금 찔끔 상승
치솟는 美주식·금값… 떨어지는 원화 가치
아파트, 비쌀수록 더 잘 팔린다… 최상급지 베블런 효과 고착화
내란특검, 박성재 전 법무부 장관 구속영장 청구
국민일보 신문구독