잇따른 ‘혐중 시위’에 행안부 장관, 경찰 적극 대응 지시
잇따른 ‘혐중(중국인·중국 혐오) 시위’에 윤호중 행정안전부 장관이 경찰에 적극 대응을 지시했다.
행안부는 10일 윤 장관이 이날 국가경찰위원회에 특정 국가·국민을 대상으로 한 혐오성 집회·시위에 대해 ‘경찰의 적극적인 법 집행 방안’ 안건을 부의했다고 밝혔다. 최근 서울 명동, 대림동 일대에서는 보수성향 단체를 중심으로 혐중 시위가 벌어지고 있다. 앞서 이재명 대통령도 지난 2일 “국격을 훼손하는 행위를 방치해선 안 된다”며 대책 마련을 지시하기도 했다.
행안부는 “최근 혐외 집회·시위가 심화되면서 특정 국가 국민뿐 아니라 외국인 커뮤니티 전반에서 높은 불안감을 호소하고 있다”며 “현재와 같은 집회·시위가 지속될 경우 우리 사회 안전뿐 아니라 국가 간 관계에까지 악영향을 미칠 수 있음을 고려한 데 따른 조치”라고 전했다.
국가경찰위원회는 1991년 경찰법 제정에 따라 행안부에 설치된 기관이다. 국가경찰 사무에 관한 주요 정책들과 함께 행안부 장관이 중요하다고 인정해 회의에 부친 사항을 심의·의결한다.
윤 장관은 “경찰은 혐오 집회·시위에 적극적으로 대응하며 더 안전한 사회를 만들 수 있도록 노력해야 한다”며 “국가경찰위원회에선 경찰이 적극적으로 법 집행에 나설 수 있도록 심도 있게 방안을 고민해 주기 바란다”고 당부했다.
