‘돈 봉투 의혹’ 김영환 지사 압수수색 적법

법원 준항고 기각



경찰은 김 지사와 건설업체를 운영하는 윤 체육회장이 업무적인 도움을 주고받은 사실이 있는지 등을 확인하기 위해 충북도가 추진하는 사업을 전방위적으로 들여다보고 있다.