‘돈 봉투 의혹’ 김영환 지사 압수수색 적법
법원 준항고 기각
돈 봉투 수수 의혹을 받는 김영환 충북지사가 경찰의 압수수색이 위법하다며 법원에 준항고를 제기했으나 받아들여지지 않았다.
10일 법조계에 따르면 청주지법 형사5단독 강건우 부장판사는 김 지사가 경찰의 압수수색 처분을 취소해달라며 낸 준항고를 지난 2일 기각했다.
준항고는 판사의 재판이나 압수수색 등 수사기관의 처분에 불복해 이를 취소하거나 변경해달라고 법원에 청구하는 제도다.
김 지사는 지난 8월21일 집행된 경찰의 도지사 집무실 압수수색에 위법성을 주장한 것으로 알려졌다. 이후 지난달 9일 청주지법에 준항고장을 제출했다.
재판부는 경찰의 압수수색 집행이 적법하게 이뤄졌다고 판단했다. 구체적인 기각 사유는 전해지지 않았다.
앞서 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 지사가 윤현우 충북체육회장과 윤두영 충북배구협회장으로부터 500만원이 든 돈 봉투를 수수했다는 첩보를 입수하고 지난 8월 김 지사 집무실을 수색해 그의 휴대전화와 관련 자료를 확보했다.
경찰은 김 지사와 건설업체를 운영하는 윤 체육회장이 업무적인 도움을 주고받은 사실이 있는지 등을 확인하기 위해 충북도가 추진하는 사업을 전방위적으로 들여다보고 있다.
경찰은 조만간 김 지사 측과 일정을 조율해 휴대전화 포렌식 작업을 진행할 예정인 것으로 알려졌다.
윤현우 회장은 지난 6월26일 충북도청 지사 집무실에서 김 지사에게 현금 500만원이 든 돈봉투를 건넨 혐의를 받는다. 경찰은 두 회장이 각각 250만원을 모아 김 지사에 건넨 것으로 보고 있다.
