부산교육청, 상하이와 교육 교류 5년 만에 재개
부산시교육청은 부산 교육 교류 해외방문단이 중국 상하이시교육위원회의 초청을 받아 오는 13~17일 상하이를 방문할 예정이라고 10일 밝혔다.
앞서 지난달 27일 부산지역 고등학생 및 교사 18명으로 구성된 해외방문단이 발대식을 열고 해외 도시와 성공적인 교육 교류 추진을 다짐했다.
부산·상하이 학생 및 교원 교류 사업은 2002년 부산시교육청과 상하이시교육위원회가 우호교류 협약을 체결 이후 매년 정기적으로 추진해 왔으나, 코로나19로 그동안 중단됐다. 부산·상하이 교육교류는 5년 만에 재개된다.
방문단은 연천중학교 정성아 교장을 인솔단장으로, 고등학생 10명, 인솔교사 1명, 교사 6명 등 18명으로 구성됐다.
선발된 학생들은 이번 해외방문을 통해 국제적 감수성과 문화적 이해를 넓힐 기회를 갖는다.
방문단은 상하이 체류 기간 동안 상하이 소재 학교 방문 및 수업 참여, 부산·상하이 학생 간 교류 활동, 역사·문화 현장 체험 등의 프로그램에 참여한다.
이를 통해 학생들은 현지 또래와 우호 관계를 맺고 세계시민으로서의 시각을 키우며, 교사들은 중국 교육의 우수사례를 배우고 부산 현장과 공유할 예정이다.
김석준 교육감은 “부산 학생과 교사 상하이 방문은 코로나19로 잠시 멈췄던 교육 교류를 5년 만에 다시 이어가는 뜻깊은 시작”이라며 “앞으로도 부산·상하이 간 초청과 방문을 통한 지속적인 교육 교류가 이루어지길 바란다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
