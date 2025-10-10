트럼프 “인질 13~14일 석방, 내가 직접 가겠다”
트럼프 “합의 2단계는 하마스 무장해제”
이스라엘 내각 1단계 휴전 합의안 승인
도널드 트럼프 미국 대통령은 팔레스타인 무장정파 하마스에 억류된 이스라엘 인질 전원이 오는 13~14일(현지시간) 석방될 것이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 9일 백악관 국무회의에서 “우리는 전날 밤 중동에서 중대한 돌파구에 도달했다. 많은 사람이 결코 이뤄질 수 없다고 말했던 일”이라며 “우리는 가자지구 전쟁을 끝냈고 더 큰 차원에서 평화를 만들었다. 그것이 지속적이고 영원한 평화가 되기를 바란다”고 말했다.
이어 “남은 인질 전원의 석방을 확보했다”며 “그들은 월요일(13일)이나 화요일(14일)에 풀려날 것”이라며 “그날은 기쁨의 날이 될 것이다. 내가 직접 방문하려 한다”고 덧붙였다. 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상이 진행 중인 이집트를 자신이 직접 찾아 최종 합의를 매듭짓고 인질 석방에 직접 관여하겠다고 예고한 것으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 “모든 미국인은 이 끔찍한 전쟁을 끝내는 과정에서 미국의 역할을 자랑스럽게 생각해야 한다”며 “우리는 (자신의 집권 2기에서) 지금까지 7개의 전쟁을 해결했고 이번이 여덟 번째”라고 주장했다. 그러면서 “가장 빨리 끝날 것으로 봤던 러시아와 우크라이나 전쟁도 해결될 것이라고 본다”고 기대했다.
트럼프 대통령은 이스라엘과 하마스의 2단계 휴전 합의 내용에 대해 “무장해제를 시킬 것”이라고 했다. 하마스의 무장을 해제한다는 의미로 풀이된다. 다만 하마스 고위 당국자인 오사마 함단은 "팔레스타인인의 어느 누구도 무장해제를 받아들이지 않는다. 팔레스타인인에게 무기와 저항이 필요하다”고 말했다고 로이터통신은 전했다.
트럼프 대통령은 이스라엘과 팔레스타인이 각각의 주권국으로 공존하는 ‘두 국가 해법’에 대해 “견해가 없다. 그들이 합의한 것에 맞추겠다”고 말했다.
이스라엘과 하마스는 전날 트럼프 대통령 주도의 가자지구 평화구상 1단계에 합의했다. 이에 따라 이스라엘군은 24시간 안에 가자지구의 정해진 구역에서 철수하고, 이후 72시간 동안 하마스는 이스라엘에서 납치했던 인질 중 남은 생존자 20명을 석방하게 된다.
이스라엘 내각이 10일 새벽 1단계 합의안을 승인했다. 이스라엘 총리실은 이날 엑스에 공개한 성명에서 “내각은 생존자와 사망자를 포함한 모든 인질의 석방을 위한 합의안을 승인했다”고 밝혔다. 다만 이스라엘군 철수를 언급하지는 않았다.
이스라엘 정부 대변인은 “내각 승인 후 24시간 안에 휴전이 발효될 것‘이라며 ”24시간이 다시 지나면 72시간 안에 인질이 석방될 것“이라고 말했다고 AP통신은 전했다.
