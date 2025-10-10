울산시,‘반려동물 친화 관광도시’조성 본격 추진
울산시는 지역관광 활성화를 위해 반려동물과 함께 여행할 수 있는 ‘반려동물 친화 관광도시’조성에 본격적으로 나서고 있다고 10일 밝혔다.
울산시는 지난 2023년 문화체육관광부 주관 ‘반려동물 친화 관광도시’ 공모에 전국 광역단체 중 최초로 선정됐다.
오는 2026년까지 총사업비 20억원을 투입해 관련 사업을 진행 중이다.
시는 숙박·식음·교통 등 반려동물 친화 관광 인프라 개선, 지역 특색을 반영한 반려동물 동반 여행 콘텐츠 개발 등 다양한 체험 중심의 프로그램을 운영하고 있다.
주요 운영 프로그램으로 울산의 아름다운 자연 속에서 반려동물과 함께하는 즐길 수 있는 도보여행(트레킹) 관광 프로그램 ‘미션 멍파서블 울산’, 딸기 및 배꽃 농장 생태체험 등 반려동물과 자연이 어우러진 색다른 힐링 관광, 반려동물 동반 단체 관광객을 유치하는 여행업체 및 관광사업체 인센티브 지원, ‘반려동물 관광택시’를 운영해 개별적인 맞춤형 이동서비스 제공 및 전용 시티투어 버스를 타고 반려동물과 주요 관광지를 관람하는 프로그램 운영 등이다.
시는 이달 중 창의적인 관광 상품을 발굴하기 위한 ‘반려동물 관광상품 아이디어 공모전’도 진행할 예정이다.
울산시는 그동안 반려동물 친화 관광도시 조성을 위해 다양한 프로그램을 추진해 왔다.
반려동물 동반 주요 프로그램으로 2023년~2024년 장생포 ‘고래바다여행선’을, 2023년 크리스마스 무박 2일간 간절곶 해맞이 등 ‘댕댕트레인’ 관광열차를 운영한 바 있다.
또 지난해에는 부족한 반려동물 동반 숙박시설 확대를 위해 지역 숙박업소 4곳에 반려동물 동반 시설개선비를 지원하는 사업도 추진했다.
특히 올해 처음으로 반려견과 함께 바다를 즐기는 ‘울산 비치 멍스플래쉬’를 한국관광공사와 공동 개최해 큰 호응을 얻었다.
울산시 관계자는 “반려동물 친화 관광도시 조성은 관광문화의 체계(패러다임) 전환”이라며 “울산이 반려동물과 함께 떠나는 여행의 대표도시가 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”라고 말했다.
