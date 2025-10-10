괴산김장축제 내달 6일 개막…사전 모집 중
9일가지 유기농엑스포광장
충북 괴산군은 오는 11월 6∼9일 유기농엑스포광장에서 김장축제를 연다고 10일 밝혔다.
이 축제는 ‘세상의 모든 김치, 모닥불 파티(Party)’를 주제로 한 축제에서는 김장 체험, 전국 김장경연대회, 7080 구워 먹기 체험존 등이 운영된다.
김장체험은 축제장에서 김장을 해 가는 원스톱 김장 담그기와 드라이브스루 김장, 즉석 김장 담그기 등 다양한 방식으로 운영된다.
군은 일반 791팀, 친환경 210팀의 사전신청을 받는다.
체험비는 절임배추 20kg 기준 일반 14만8000원, 친환경 배추 17만원이다. 예약자에게는 절임배추 10kg당 괴산사랑상품권 5000원을 제공한다.
김치명인 이하연의 명인의 김장간과 김정희 진지박물관장이 운영하는 김치 스토리 역사관에서는 전통 김장 비법과 김치의 역사문화를 체험할 수 있다. 현장을 찾지 못하는 소비자를 위해 쇼핑몰 괴산장터에서 절임배추와 속재료를 판매한다. 괴산지역 13개 농가는 마을김장체험장을 운영한다.
괴산=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
