시사 전체기사

괴산김장축제 내달 6일 개막…사전 모집 중

입력:2025-10-10 09:45
공유하기
글자 크기 조정

9일가지 유기농엑스포광장


충북 괴산군은 오는 11월 6∼9일 유기농엑스포광장에서 김장축제를 연다고 10일 밝혔다.

이 축제는 ‘세상의 모든 김치, 모닥불 파티(Party)’를 주제로 한 축제에서는 김장 체험, 전국 김장경연대회, 7080 구워 먹기 체험존 등이 운영된다.

김장체험은 축제장에서 김장을 해 가는 원스톱 김장 담그기와 드라이브스루 김장, 즉석 김장 담그기 등 다양한 방식으로 운영된다.

군은 일반 791팀, 친환경 210팀의 사전신청을 받는다.

체험비는 절임배추 20kg 기준 일반 14만8000원, 친환경 배추 17만원이다. 예약자에게는 절임배추 10kg당 괴산사랑상품권 5000원을 제공한다.

김치명인 이하연의 명인의 김장간과 김정희 진지박물관장이 운영하는 김치 스토리 역사관에서는 전통 김장 비법과 김치의 역사문화를 체험할 수 있다. 현장을 찾지 못하는 소비자를 위해 쇼핑몰 괴산장터에서 절임배추와 속재료를 판매한다. 괴산지역 13개 농가는 마을김장체험장을 운영한다.

괴산=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
홍성헌 기자
사회2부
홍성헌 기자
155
충북 소식을 전합니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
국힘, 중국인 ‘의료·선거·부동산 쇼핑’ 방지 3법 당론 추진
“이래서 배짱 인상” 프랜차이즈, 본사만 배불렀다… 가맹점 매출은 급감
신호위반 트럭에 치인 부부…임산부·태아 숨져,남편 중상
‘대란’은 없었다… 단통법 폐지에도 지원금 찔끔 상승
치솟는 美주식·금값… 떨어지는 원화 가치
아파트, 비쌀수록 더 잘 팔린다… 최상급지 베블런 효과 고착화
내란특검, 박성재 전 법무부 장관 구속영장 청구
노벨문학상에 헝가리 작가 크러스너호르커이 라슬로
국민일보 신문구독