컴투스, ‘SWC2025’ 아메리카 컵 12일 브라질 상파울루서 개최
컴투스는 글로벌 e스포츠 대회 ‘서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2025(SWC2025)’ 아메리카 컵을 오는 12일 오전 2시(한국시간) 브라질 상파울루에서 개최한다고 밝혔다.
올해 아메리카 컵은 처음으로 남미에서 열린다. 남미 지역은 최근 서머너즈 워에 대한 관심이 높아진 지역이다.
아메리카 컵 2연속 우승자이자 월드 파이널 준우승 경력의 TRUEWHALE을 비록해 지난해 아메리카 컵 3위를 기록한 ZEZAS, 2022년 우승자이자 월드 파이널 4강 진출자 RAIGEKI 등 굵직한 커리어를 가진 베테랑들이 이번 대회 대거 출격한다.
이번 아메리카 컵은 한국어, 영어, 포르투갈어, 스페인어 등 다양한 언어로 공식 유튜브 채널과 공식 트위치 채널을 통해 전 경기 생중계된다. 경기 시작 전까지 게임 내 이벤트 페이지에서 진행되는 승부 예측 이벤트도 준비돼있다.
예선을 거쳐 선발된 8명의 지역 대표 선수들은 유럽 컵, 아메리카 컵, 아시아퍼시픽 컵 등 본선에 올라 5전 3선승 싱글 엘리미네이션 토너먼트로 겨루고, 상위 3인은 11월 파리에서 열리는 월드 파이널에 진출할 자격을 얻는다.
