신호위반 트럭에 치인 부부…임산부·태아 숨져,남편 중상
지난달 10일 경기 의정부시에서 신호를 위반한 트럭이 길을 건너던 부부를 들이받는 사고로 임신 중이던 20대 여성과 태아가 모두 숨진 사실이 뒤늦게 알려졌다.
10일 경찰과 소방당국 등에 의하면 지난달 10일 오후 10시 3분쯤 경기도 의정부시 신곡동의 한 사거리에서 7.5t 카고트럭이 횡단보도를 걷던 20대 여성과 30대 남성 부부를 들이받았다.
부인은 심정지 상태로 병원에 이송돼 중환자실에서 치료받았으나 사고 17일 만인 지난달 27일 숨졌다. 배 속에 있던 17주 된 태아도 사고로 세상을 떠났다. 남편은 중상을 입었다.
이 부부는 지난해 결혼한 신혼이었는데 부인이 남편의 퇴근길을 마중 나갔다가 사고를 당한 것으로 알려졌다.
사고를 낸 트럭 운전자는 50대 남성으로 음주 상태나 무면허는 아니었던 것으로 조사됐다. 경찰은 트럭 운전자를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 조사하고 있다.
